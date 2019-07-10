Парубій відкрив Раду

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове засіданні парламенту у середу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання оголошую відкритим", - сказав спікер.

У середу депутати продовжать розгляд поправок до Виборчого кодексу із 4150 поправки. Наразі Рада розглянула вже близько 91% поправок із 4568.

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Традиційно, у середу, депутати працюватимуть у пленарному режимі впродовж ранкового засідання. Решту дня парламентарії працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.