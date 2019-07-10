Ексглаву РДА, який стріляв у депутата, знайшли повішеним - джерело

Колишнього голову Білгород-Дністровської РДА Одеської області Володимира Зінченка, який у ніч на 7 травня завдав з травмата вогнепальне поранення нардепу Олександру Урбанському, знайшли повішеним.

Про це повідомило кореспонденту Укрінформу джерело у правоохоронних органах.

"Зінченка знайшли у вівторок, 9 липня, повішеним у підвалі власного будинку. Виявили також передсмертну записку. За фактом смерті розпочато розслідування, поліції належить встановити: було це самогубство чи вбивство", - зазначив співрозмовник.

Керівник відділу комунікацій ГУ НП в Одеській області Любов Гордієвська станом на 9 годину ранку не змогла повідомити подробиць трагедії та назвати правову кваліфікацію.

Як повідомлялося, Зінченко став фігурантом кримінального провадження у травні поточного року в селі Санжейка Овідіопольського району, коли поранив у ногу з пістолета травматичної дії Олександра Урбанського - народного депутата, брата голови Одеської облради.

Конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї стався увечері у власному готелі Зінченка "Хуторок у Зіни", де Урбанський відпочивав з дружиною. Після інциденту поліцейські затримали власника готелю і вилучили пістолет та кілька мисливських рушниць. Суд обрав стосовно Зінченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб. Але згодом ухвалу слідчого судді було оскаржено в апеляційній інстанції, і Зінченко перебував під домашнім арештом.