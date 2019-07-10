В Україні вже працює 561 інклюзивно-ресурсний центр, до кінця року планується створити ще 87 ІРЦ.

Про це на Координаційній нараді з питань впровадження реформи у сфері освіти сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на червень створено 561 інклюзивно-ресурсний центр, до кінця року заплановано ще 87 інклюзивно-ресурсних центрів”, - сказала Гриневич.

За її словами, найбільше ІРЦ створено в Київській області, найменше - у Києві, недостатня мережа інклюзивно-ресурсних центрів у Закарпатській, Херсонській, Дніпропетровській, Львівській областях.

Вона наголосила, що одним з проблемних питань є невідповідність кількості інклюзивно-ресурсних центрів у певних регіонах відповідно до розрахункової кількості дитячого населення, а також неукомплектованість ІРЦ працівниками (зараз вона становить лише 50% від потреби) та недостатній рівень підготовки фахівців.