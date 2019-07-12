«Інклюзивна освіта». Презентація навчального посібника

12 липня, 13:30 - Презентація навчального посібника «Інклюзивна освіта»

Організатор: Міністерство освіти і науки України.

Учасники: Павло Хобзей – перший заступник міністра освіти і науки України; Марина Порошенко – голова Фонду Порошенка; Наталія Софій – завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, директор Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»; Григорій Баран– менеджер програми «Соціальний капітал», секретар правління Міжнародного фонду «Відродження».

Довідково. Серед найголовніших пріоритетів діяльності Міністерства освіти і науки України є створення рівних умов для навчання та доступу до освіти для різних категорій здобувачів освіти, інклюзивного, безпечного та безбар’єрного освітнього середовища, створення сприятливих умов для подальшого розвитку інклюзивної освіти в Україні.

Саме із цією метою було розроблено навчальний посібник «Інклюзивна освіта», який буде спрямовано для вивчення студентам закладів вищої педагогічної освіти і слухачам системи післядипломної педагогічної освіти. У навчальному посібнику розкрито концептуальні засади інклюзивної освіти, міжнародне і національне законодавство з розвитку інклюзивної освіти, зарубіжний досвід впровадження інклюзивної освіти, державно-громадське управління інклюзивною освітою тощо.

Останній розділ навчального посібника присвячений підготовці майбутніх педагогів з оволодіння знаннями й уміннями щодо технологій організації освітнього процесу учнів з особливими освітніми потребами. У навчальному посібнику розміщено словник термінів і понять, які стосуються інклюзивної освіти, а також додатки, таблиці та схеми, які покликані допомогти у засвоєнні матеріалу.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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