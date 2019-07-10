Аварія українського автобуса в Польщі: водію загрожує до восьми років вязниці

Окружна прокуратура міста Ополє на південному заході Польщі офіційно висунула звинувачення 50-річному водію українського автобуса Миколі Б. у ненавмисному спричиненні ДТП, що трапилася в минулу неділю. Громадянину України загрожує ув’язнення терміном до восьми років.

Про це повідомив прокурор окружної прокуратури міста Ополє Станіслав Бар, інформує Polsatnews.pl.

“За нашими попередніми даними, причиною аварії була сильна втома водія, який, найімовірніше, у певний момент заснув за кермом. Прокурор висунув 50-річному Миколі Б. звинувачення у ненавмисному спричиненні автопригоди, за що, згідно з польським кримінальним кодексом, загрожує покарання до восьми років позбавлення волі”,- заявив Бар.

Він зауважив: з огляду на те, що усі учасники ДТП були громадянами України, прокуратура розглядає можливість передачі справи українським органам правосуддя.

Як інформувало агентство, ДТП за участю українського автобуса сталася на відрізку автомагістралі А4 поблизу населеного пункту Янковіце Вєльке Опольського воєводства на заході РП в неділю, 7 липня, приблизно о шостій ранку. У ньому подорожувало 35 пасажирів, зокрема двоє дітей, та двоє водіїв. Причиною аварії став людський фактор: водій автобуса заснув за кермом, в результаті чого автобус з’їхав з дороги в кювет. Рятувальники, які прибули на місце події, надали допомогу 11-ти постраждалим, п’ятеро з яких потрапили до шпиталів. До приїзду іншого автобуса пасажири, які не постраждали, були розміщені у школі неподалік.