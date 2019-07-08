В Австрію на відпочинок приїхали півсотні дітей загиблих та поранених бійців АТО/ООС

До Австрії в неділю прибула на двотижневі канікули група з майже 50 дітей з родин українських воїнів, які загинули або отримали поранення в зоні проведення АТО/ООС на Донбасі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Діти та підлітки з різних областей України проведуть незабутні два тижні у літньому таборі в містечку Лоосдорф (федеральна земля Нижня Австрія). Програмою табору передбачені активний відпочинок та різноманітна дозвільна програма.

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"Від всього серця дякуємо спонсорам - австрійським Lions Clubs, з якими вже другий рік поспіль Посольство організує такі канікули, українській благодійній організації "Діти Героїв", волонтерам та супроводжуючим, а також всім небайдужим, завдяки кому ця подорож стала можливою!", - зазначили в посольстві України в Австрії.

Фото: Посольство України в Австрії, Фейсбук