В Бурсі проходить літній табір для дітей української діаспори

В турецькому місті Бурса 25 червня відкрився другий україномовний табір, організований місцевим Товариством українців.

Про це повідомляється на сторінці об’єднання у Facebook.

“Сьогодні відбувся перший день другого україномовного табору від Товариства українців в Бурсі. Цьогоріч на оздоровлення та ближче ознайомлення з українською мовою та культурою приїхало 23 дитини віком від 3 до 16 років”, - йдеться у дописі.

Як зазначається, в таборі три загони: "Калина", "Світлячки" і "Зайченята".

Упродовж дня діти знайомилися між собою, грали надворі в бадмінтон, грали на гітарі, співали, купалися в термальному басейні.

Нагадаємо, що в червні українська діаспора спільно з дипустановами організували літні дитячі табори в Анталії та в Стамбулі.

Фото зі сторінки Товариства українців в Бурсі у Facebook