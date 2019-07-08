Бекешкіна назвала єдину політсилу, виборці якої проти миротворців ООН на Донбасі

Ідею введення миротворчих сил ООН на окуповані території Донбасу підтримують більше половини українців.

Про це повідомила директор Фонду “Демократичні ініціативи” Ірина Бекешкіна, презентуючи в Укрінформі результати загальнонаціонального опитування, проведеного фондом спільно з Центром Разумкова.

"Що стосується пропозиції введення миротворчих сил ООН на окуповані території "ДНР" та "ЛНР", вона підтримується населенням України - 55,5%. Не підтримують 25%, 20% свого ставлення не визначили. Але з цього питання існують регіональні відмінності. Найбільше підтримують введення миротворчих сил у Західному - 74% та Центральному регіоні - 62%. А в Південному і Східному думки діляться — в Південному підтримують введення миротворчих сил 38,5%, не підтримують - 37,5%, у Східному підтримують 37,5%, не підтримують - 42%", - сказала Бекешкіна.

Водночас соціолог зазначила, що єдиною політичною силою, виборці якої проти введення миротворчих сил, є “Опозиційна платформа - За життя” - 50%, але і там введення підтримують 32% її прихильників.

"Коли ми проводили окремі інтерв’ю і фокус-групи на Донеччині, то запитували, чому тут проти миротворців, хоча це робиться саме для того, щоб забезпечити мир. І відповідь була така: перше - тому що бояться людей зі зброєю взагалі; друге — тому що є асоціація з Іраком, Сомалі, іншими країнами, де точаться бойові дії. І ми знаємо, які інформаційні канали нав’язують цю точку зору, що впливає на думку населення Донбасу", - додав науковий керівник Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань.

Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.