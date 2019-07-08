Речник ПЦУ архиєпископ Євстратій Зоря зустрівся із Чорногорським митрополитом Сербської православної церкви Амфілохієм.

Про це архиєпископ Зоря повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

Владика Євстратій уточнив, що поїхав до митрополита Амфілохія позаминулого тижня на доручення митрополита ПЦУ Епіфанія і мав тригодинну розмову.

"Мені митрополит доручив відвезти його лист до Чорногорського митрополита Сербської православної церкви. Я сконтактувався з цією митрополією, і мені призначили зустріч дуже швидко: я в суботу написав, мені відповіли, що у вівторок митрополит Амфілохій може мене прийняти. У нас у понеділок закінчився Синод, і ввечері я полетів, щоби передати цей лист і зустрітися з митрополитом Амфілохієм", - розповів владика Євстратій.

За його словами, в церковному середовищі митрополит Амфілохій - широко відомий ієрарх, один із найвпливовіших ієрархів Сербської церкви.

"Він глибоко освічена людина, свого часу він навчався в Римі разом із майбутнім патріархом Варфоломієм, вільно володіє російською і грецькою мовами, можливо ще якимись, я не знаю, ми спілкувалися російською мовою, але я точно знаю, що він також абсолютно вільно володіє грецькою мовою. Сутність поїздки була в тому, щоби запевнити, що ми, як українська церква, яка отримала відповідний статус від Вселенського патріарха, маємо спілкування тільки з тими церквами, які спілкуються із Вселенським патріархом, і ні з якими іншими", - зазначив владика Євстратій.

Як відомо, у Чорногорії стоїть питання про їхню автокефалію, Сербська церква цього не сприймає, але прихильники автокефалії апелюють, зокрема, і до українського досвіду.

"Ситуація склалася таким чином, що для Сербської церкви є важливим засвідчення нами нашої офіційної позиції, тобто чи ми притримуємося тих правил і тих норм, які прописані для спілкування між помісними православними церквами. І ми засвідчили, що так, ми притримуємося, в т.ч. і через оцей лист. Мене прийняв митрополит Амфілохій, ми з ним мали тривалу розмову - три з половиною години - змістовну, суть якої зводилася до того, що православ’я повинно мати єдність, що ми не повинні поглиблювати розділення, а ми повинні шукати способи мати єдність", - розповів владика Євстратій.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві в грудні 2018 року відбувся Об'єднавчий церковний собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Варто також зазначити, що Архієрейський собор Сербської православної церкви, засідання якого проходило з 9 по 18 травня, вирішив не визнавати Православну церкву України.

Повний текст інтерв'ю читайте невдовзі на сайті Укрінформу.