Зоря розповів про зміни у статутах ПЦУ

У Православній церкві України триваєпродовжується робота над єпархіальними та парафіяльними статутами.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив речник Православної церкви України архиєпископ Євстратій Зоря.

«Статутна робота - це та робота, яка буде ще тривати, я думаю, не один рік. У церкви ж не один статут. Є статут, який прийнятий Об’єднавчим собором. Але, крім цього, вже проведена робота і ми маємо типовий статут єпархії, маємо типовий статут парафії. Зараз іде робота над типовим статутом монастиря. Це все статутна робота. І все це далі буде продовжуватися. Єпархіальні статути вже пройшли реєстрацію, парафіяльний статут вже адаптується, вже ж відбувається реєстрація на основі цього типового статуту. Зараз буде запущена перереєстрація, відповідно до рішення Синоду, монастирів», - сказав владика Євстратій.

Він також повідомив, що нові статути містять і старі норми статутів ліквідованого Київського патріархату, і нові.

«Церква не взялася нізвідки, вона має вже свою певну традицію життя тощо. Більше того, якраз ті речі, про які я говорю, вони в статуті загальноцерковному або не відображені, або відображені бланкетними нормами, тобто там дуже побіжно сказано, скажімо, про єпархію. Тобто є про єпархіального архирея, але власне про єпархію там сказано дуже мало. Але все це розкривається через єпархіальний статут. Така само, коли йдеться про парафію. Про парафію там сказано дуже мало, але все це розкривається через парафіяльний статут. Так само про монастирі. І от оця вся робота, очевидно, буде далі накопичуватися і буде в чомусь реалізовуватися. Головне, ми повинні розуміти, що комусь може подобатися, комусь може не подобатися, хтось може бути згоден чи не згоден, але статут чи єпархіальний, чи парафіяльний – один для всіх», - сказав владика Євстратій.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філаретом було підписано постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Інтерв’ю з архиєпископом ПЦУ Євстратієм Зорею буде опубліковано на сайті Укрінформу ближчим часом.