Філарет вживав ліки, які різко погіршили його здоров'я - архиєпископ Зоря

«Жовтень-листопад-грудень (минулого року – ред.) - дуже важливо було зберегти єдність Київського патріархату. Потужні сили працювали на руйнування цієї єдності. Ці сили спрямовували свої зусилля і проти патріарха Філарета як предстоятеля», - розповів владика Євстратій.

Він також повідомив, що у дуже короткий проміжок часу різко погіршився стан здоров’я патріарха. Досліджуючи його стан, Зоря виявив новий препарат, який Філарету порадили вживати.

«На Покрову минулого року патріарх разом із митрополитом Макарієм служили на Софіївській площі молебень. Там він говорив проповідь, є відеозапис, помітно, що патріарх добре почувається. Буквально менше ніж за пару тижнів тут, в Укрінформі, відбувається пресконференція. Це абсолютно інший стан. Таке враження, що він постарів на десять років, він через силу говорив, погано виглядав. Наскільки я зрозумів, це було пов’язано із рекомендацією вживати певні медичні препарати… Ситуація була дивна, бо йому порекомендували вживати певні препарати, і він різко почав втрачати працездатність: гірше говорити, гірше рухатися. І все це відбувається в такий критичний момент. Ми почали шукати причину, і єдиний наш висновок: дія нового препарату. Як тільки він перестав його приймати, він за тиждень прийшов у нормальну форму», - зауважив владика Євстратій.

На уточнювальне запитання, чи контролював сам владика Євстратій те, що приймає патріарх Філарет, той відповів: «До медичної частини я ніколи не мав жодного відношення. Біля патріарха є його племінниця, яка за фахом – лікар. Є лікарі, які супроводжують його багато років».

На думку єпископа, потужні сили, які і своїми, і чужими руками, працювали проти єдності Київського патріархату, намагалися використати всі можливі засоби, щоби не допустити проведення собору.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в грудні 2018 року відбувся Об'єднавчий церковний собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філаретом було підписано постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу, ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.

Повний текст інтерв'ю читайте невдовзі на сайті Укрінформу.