Нацкорпус вимагав від Зеленського арештувати Медведчука

Нацкорпус вимагав від Зеленського арештувати Медведчука

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Укрінформ
Під Офісом Президента українські націоналісти закликали главу держави Володимира Зеленського забезпечити інформаційну безпеку України та заарештувати Віктора Медведчука.

Акція проходила під гаслом "Надо поговорить": акція-ультиматум Зеленському від націоналістів", повідомляє кореспондент Укрінформ.

"Потрібно розуміти, що скасування телемосту, власне відповідна заява каналу NewsOne, це лише невеличкий жест. Ключова проблема полягає в тому, що інформаційне поле наразі все одно монополізується такими антиукраїнськими, недружніми для нас силами, які все ще загрожують національній безпеці. І тепер завдання Президента як гаранта Конституції, так і СБУ, відповідних органів запобігати проявам будь-яких зазіхань на інформаційну безпеку, і в першу чергу вжити відповідних заходів до особи, яка монополізує поле, і цю загрозу становить. Я зараз кажу про Віктора Медведчука", - заявив під час акції юрист Нацкорпусу Віктор Шендибило.

Він зазначив, що Нацкорпус вимагає від Президента України Володимира Зеленського і СБУ вжити відповідних заходів щодо Медведчука, щоби в подальшому той “не міг влаштовувати провокацій та проводити антиукраїнську діяльність”.

"Ми вимагаємо взяти його під арешт", - наголосив Шендибило.

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В акції взяли участь більше сотні представників «Національного корпусу». Також був присутній лідер Організації український націоналістів Богдан Червак.

Активісти зазначили, що ця акція під Офісом Президента не є останньою, вони і надалі будуть влаштовувати акції протесту.

Під Офісом Президента Нацкорпус вимагав арешту Медведчука / Фото: Худякова Олена. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, напередодні російський журналіст Дмитро Кисельов анонсував на 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" українського телеканалу NewsOne і російського "Росія 24". Ведучими від NewsOne повинні стати Василь Голованов і Олена Кирик, а з боку "Росія 24" - Марія Сіттель і Андрій Малахов.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення терміново провести засідання, на якому розглянути питання про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne. Нацрада, у свою чергу, повідомила про проведення позачергового засідання 9 липня.

Президент Володимир Зеленський назвав телеміст "дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами, мета якого - вкотре поділити українців на два табори".

Згодом NewsOne заявив, що “перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії” скасовано.

Своєю чергою в Генеральній прокуратурі повідомили, що через наміри провести телеміст викликали на допит власника NewsOne, а також ведучого. Окрім того, ГПУ готує подання до суду про арешт активів. Відомство розцінює дії NewsOne як замах на скоєння державної зради.

За даними сайту "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні", кінцевим власником ТОВ "Новини 24 години" (супутниково-кабельного телеканалу новин NewsOne), з жовтня 2018 року є соратник Віктора Медведчука - народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, якому також належать канали "112 Україна" і ZIK.

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