Канада й Україна активно обговорюють візову лібералізацію - міністр імміграції

Між офіційним Києвом та Оттавою триває активна дискусія щодо можливої візової лібералізації.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів міністр імміграції Канади Ахмед Хусен.

“Ми працюємо над цим питанням із посольством та урядом України, а також нашим посольством у Києві та міністерством в Оттаві. Ми тісно співпрацюємо, часто проводимо зустрічі й стежимо за прогресом”, - відповів Хусен на запитання про можливість лібералізації візового режиму з Україною.

Він наголосив, що імміграція - дуже складне і широке питання, “що включає багато аспектів, а не лише візовий”.

Читайте також: Українцям можуть дозволити відвідувати Канаду із електронною авторизацією

“Тож ми дуже тісно співпрацюємо, ведемо здоровий діалог й працюємо над цим”, - зазначив міністр.

Як відомо, Україна скасувала візи для канадців ще у 2005 році, однак Канада досі не пішла на взаємне скасування візових вимог.