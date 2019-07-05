Українцям можуть дозволити відвідувати Канаду із електронною авторизацією

Канада може дозволити українцям подорожувати до країни із використанням електронних віз.

Про це повідомила депутат парламенту Канади від Ліберальної партії Мар’яна Мигайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми провели дуже продуктивну зустріч із Президентом Володимиром Зеленським. Я залишила її із великою перемогою для моїх виборців: прем’єр-міністр Трюдо взяв зобов’язання дозволити українцям відвідувати Канаду із попередньою електронною авторизацією”, - сказала Мигайчук.

Вона зауважила, що протягом своєї каденції внесла до парламенту кілька петицій щодо необхідності спрощення візового режиму для українців, “і нарешті це наближається”.

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Конгрес українців Канади наразі лобіює у канадському уряді питання щодо запровадження для українців правил подорожей, подібних до тих, які діють для громадян Бразилії. З 2017 року бразильці, яким протягом минулих 10 років було надано канадську туристичну візу, мають змогу для наступних подорожей до Канади отримувати лише електронну авторизацію, що за кілька хвилин оформлюється онлайн і коштує 7 доларів.

Президент України Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у Канаді з 1 по 3 липня. За цей час він провів більше десятка дво- та багатосторонніх зустрічей й взяв участь у конференції щодо реформ в Україні, яка проходила у Торонто.