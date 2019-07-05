"Червоні лінії", свято копів й Sea Breeze-2019

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Юлій Зозуля

В Одесі стартували міжнародні навчання Sea Breeze-2019. До участі залучено близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу. У межах навчань, зокрема, відбувся медіадень Sea Breeze-2019 "Дайвінг". Водолази з Грузії, Великої Британії, Канади та України показували спорядження, розповідали про тонкощі своєї роботи. Загалом в одній команді працювали 125 військових водолазів з шести країн.

Фото: Ніна Ляшонок

У межах Sea Breeze-2019 у четвер, 4 липня, в Одеський порт зайшли відразу чотири кораблі НАТО: канадський фрегат Toronto, що є флагманом постійної групи SNMG2 НАТО, есмінець Королівського флоту Британії D37 Duncan, турецький фрегат Turgutreis і румунський фрегат Regele Ferdinand.

Фото: Данііл Шамкін

На столичний Майдані Незалежності у вівторок, 2 липня, прийшли щонайменше 300 осіб, щоб взяти участь в анонсованій у Facebook акції "Терпіти більше не можна". Люди висловилися проти рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами в депутати ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія. Наступного дня, 3 липня, ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва та Шарія кандидатами у народні депутати України під час позачергових парламентських виборів 21 липня. Нагадаємо, зареєстровані вони були на виконання рішень Верховного суду.

Фото: Геннадій Мінченко

Вже у четвер, 4 липня, під Конституційним судом України, який почав розглядати питання щодо конституційності низки положень ЗУ "Про очищення влади", активісти провели акцію протесту під назвою "Конституційний суд, руки геть від люстрації". До заходу долучилися кількасот осіб.

Як повідомлялося, закон "Про очищення влади" набув чинності у жовтні 2014 року. Документ, зокрема, передбачає обмеження права для чиновників режиму експрезидента Віктора Януковича обіймати посади в органах державної влади впродовж 10 років. Згодом до КСУ надійшло два подання від Верховного суду України та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Суд об'єднав три подання в одне провадження.

Фото: Олена Худякова

Того ж дня під Офісом Президента громадські активісти озвучили главі держави Володимиру Зеленському "червоні лінії" і закликали владу не переступати їх. Серед них – відмова від спрямованих на зближення з НАТО і ЄС кроків або саботаж таких кроків, відмова від санкцій проти Росії чи надання згоди на їхнє зменшення, розширення економічних, політичних, культурних та інших зв’язків з Росією, скорочення чисельності військ та озброєння, федералізація України, скасування результатів декомунізації та інші. У разі переходу цих ліній активісти пообіцяли масові протести та спротив громадянського суспільства. Мітингувальники протягнули червону нитку від Банкової до Верховної Ради України.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

В Україні відзначили День Національної поліції. З нагоди 4-ї річниці її створення в різних українських містах патрульні влаштували свято для всіх охочих: демонстрували свої засоби пересування, давали приміряти форму, влаштовували показові виступи службових собак.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Сергій Гудак

Військовослужбовці 128-ї Окремої гірсько-штурмової бригади під час навчань за програмою Orbital за участю британських інструкторів на Закарпатті.

Фото: Данііл Шамкін

Поліцейські стоять біля Почекунів під час акції "Принеси Почекуна під МВС", ініційованої ГО "Речовий доказ" у Києві.

Фото: Альона Николаєвич

Під час урочистостей з нагоди випуску та посвячення в захисники правопорядку курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ.

Фото: Олексій Ковальов

Птахи вилітають із голубовоза під час акції "Голуб миру", в межах якої в Сєвєродонецьку на Луганщині в небо випустили 10 тисяч птахів.

Фото: Владислав Мусієнко

Під час реконструкції Північного обходу ділянки автомобільної траси Київ – Чоп у районі села Глибочиця на Житомирщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Жінка продає пахлаву на пляжі в Бердянську на Запоріжжі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Кайтсерфер на Бердянській косі в Азовському морі.

Фото: Владислав Мадієвський

Учасники 27-го чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту під час забігу з подолання 100-метрової смуги з перешкодами в Харкові.

Фото: Микола М'якшиков

Учасники 6-го турніру зі спортивної акробатики та стрибків на акробатичній доріжці, присвяченого пам’яті В.О. Гака, в спортивному залі стадіону "Метеор" у Дніпрі.