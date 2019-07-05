ГПУ поновила справу проти Іванющенка і просить поліцію оголосити розшук

ГПУ скасувала закриття справ щодо колишнього соратника Віктора Януковича - ексдепутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка і направила до Нацполіції листа щодо поновлення його розшуку.

Про це повідомила у п'ятницю у Facebook речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Заступником Генерального прокурора 03.07.2019 скасовано постанови прокурора прокуратури Одеської області від 18.03.2019 та 18.04.2019 про закриття кримінального провадження № 42015000000000207 за підозрою Іванющенка Ю.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України, Аврамова І.І., Греся О.О. та Мельничука Б.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України", - написала Сарган.

Вона також повідомила, що голові Національної поліції України Сергію Князєву направлено листа щодо поновлення розшуку Іванющенка та Аврамова. "Тепер слідуємо за сайтом МВС у рубриці "Розшук", - зазначила речник генпрокурора.

За її словами, досудове розслідування у справі Іванющенка триває.

Як повідомлялося, Юрій Іванющенко, відомий як "Юра Єнакієвський", втік з України після Революції Гідності. Іванющенка підозрювали у заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві відомого одеського ринку "7 кілометр".

На початку 2017 року суди закрили справу щодо Іванющенка. Верховний суд заявляв, що у цьому винна Генпрокуратура.

Тоді генпрокурор Юрій Луценко говорив, що йдеться про закриття всіх справ проти ексдепутата. Про нові провадження чи підозри правоохоронці після цього не повідомляли.

На початку червня 2019 року стало відомо, що Одеська прокуратура знову закрила справу проти Іванющенка "у зв’язку з встановленням відсутності у діянні складу кримінального правопорушення".

2 липня з'явилось повідомлення, що інформація про розшук Іванющенка зникла з бази Міністерства внутрішніх справ.