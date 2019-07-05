США закликають Росію звільнити журналіста Асєєва

США поділяють заклики представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ до Росії щодо звільнення українського журналіста Станіслава Асєєва, який уже понад два роки незаконно утримується на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це заявив заступник голови місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми приєднуємося до Вас і Ваших закликів до Росії та її маріонеток на Донбасі щодо звільнення ув’язненого кореспондента Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Станіслава Асєєва, який більше двох років перебуває за гратами на незаконних підставах", - заявив американський дипломат у відповідь на звіт представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра.

Заступник голови місії США при ОБСЄ наголосив, що ситуація зі свободою вираження поглядів у окупованому Росією Криму та на підконтрольній Росії території східної України є жахливою.

Як повідомляв Укрінформ, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання закликав представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра збільшити зусилля зі сприяння звільнення незаконно утримуваних російською владою українських журналістів Романа Сущенка та Станіслава Асєєва, а також кінорежисера Олега Сенцова.

Раніше міжнародна коаліція One Free Press включила справу українського журналіста і блогера Станіслава Асєєва, якого з червня 2017 утримують російські бойовиками з “ДНР” у Донецьку за підозрою у "шпигунстві", до переліку 10 “найтерміновіших”.

Зв'язок із донецьким блогером і автором проекту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєєвим, який публікувався під псевдонімом Станіслав Васін, перервався 2 червня 2017 року. Майже через два місяці після зникнення представники російської окупаційної адміністрації у Донецьку повідомили про те, що журналіста заарештовано за підозрою в “шпигунстві”. З того часу представники влади України не мають доступу до незаконно затриманого журналіста.