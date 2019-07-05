Корбан заявив, що виграв в ЄСПЛ позов проти України

Корбан заявив, що виграв в ЄСПЛ позов проти України

Укрінформ
Колишній лідер партії "УКРОП" Геннадій Корбан стверджує, що Європейський суд з прав людини задовольнив його позов до держави Україна.

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні (4 липня - ред.) Європейський суд з прав людини опублікував своє рішення за моєю скаргою. Процес тривав близько чотирьох років. За всіма пунктами ЄСПЛ визнав мою правоту", - написав Корбан.

Він пояснив, що суд визнав незаконним його "затримання 31 жовтня 2015 го року, виконане в форматі військової операції", повторне затримання і взяття під варту 2 листопада, незаконне утримання під вартою.

"Незаконний судовий процес, що тривав з 26 по 28 грудня, фактично без перерви - також визнано незаконним. Порушено право на справедливий суд, порушена презумпція невинності щодо мене і багато іншого. Резолютивна частина складається з 9 пунктів", - стверджує Корбан.

За словами політика, наступним його кроком буде подача скарги в розширену палату ЄСПЛ: "щоб довести політичне переслідування мене як лідера політпартії УКРОП на той момент".

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Він також заявив, що не вимагав грошової компенсації від держави Україна, оскільки вважає, що збиток йому повинні відшкодувати конкретні люди.

"...Звертаюся особисто до Порошенка, Грановського, Кононенка і Шокіна як до замовників та виконавців мого переслідування. До людей, які завдали мені матеріальну, моральну і фізичну шкоду. Панове, у вас є час, щоб зробити мені пропозицію і компенсувати збитки... замість держави, яку ви використовували в особистих цілях для мого цькування", - написав Корбан.

У той же час, рішення ЄСПЛ у справі "Корбан проти України" від 4 липня опубліковано на сайті суду.

Зокрема, в ньому ЄСПЛ визнав незаконним примусове перебування політика на судових слуханнях після перенесеної операції на серці у грудні 2015 року (це розцінено як порушення ст. 3 Європейської конвенції з прав людини), а також його перебування в залізній клітці під час судових засідань в січні 2016 року.

Затримання політика в жовтні 2015 року без судової постанови про арешт і повторне затримання в залі суду в ЄСПЛ визнали порушенням положення ст. 5 Конвенції.

Зазначається, що скаргу позивача на примусову доставку до суду Чернігова для обрання йому запобіжного заходу 2 листопада 2015 року задоволено частково.

Згідно з рішенням ЄСПЛ, ряд офіційних осіб України порушили ст. 6 Конвенції, коли заявляли про доведену провину Корбана до винесення йому вироку.

Як повідомлялося, Геннадія Корбана було затримано 31 жовтня 2015 року. Його підозрювали у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення та участь у злочинній організації), ч.3 ст.157 (перешкоджання діяльності виборчих комісій), ч.5 ст.191 (привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах) , ч.2 ст.289 і ст.349 (мова йде про захоплення у Дніпропетровську в якості заручників голови Держземагентства України та директора департаменту Дніпропетровської міської ради) Кримінального кодексу України.

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак 28 грудня Дніпровський районний суд Києва ухвалив рішення змінити його на утримання під вартою строком на 60 днів.

У квітні 2016 року Геннадія Корбана було засуджено до півтора року умовно у справі про викрадення Рудика.

У серпні 2016 року Печерський райсуд Києва дав дозвіл Корбану виїхати на лікування до Ізраїлю.

У грудні 2017-го Корбан повернувся в Україну.

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