Корбан заявив, що виграв в ЄСПЛ позов проти України

Колишній лідер партії "УКРОП" Геннадій Корбан стверджує, що Європейський суд з прав людини задовольнив його позов до держави Україна.

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні (4 липня - ред.) Європейський суд з прав людини опублікував своє рішення за моєю скаргою. Процес тривав близько чотирьох років. За всіма пунктами ЄСПЛ визнав мою правоту", - написав Корбан.

Він пояснив, що суд визнав незаконним його "затримання 31 жовтня 2015 го року, виконане в форматі військової операції", повторне затримання і взяття під варту 2 листопада, незаконне утримання під вартою.

"Незаконний судовий процес, що тривав з 26 по 28 грудня, фактично без перерви - також визнано незаконним. Порушено право на справедливий суд, порушена презумпція невинності щодо мене і багато іншого. Резолютивна частина складається з 9 пунктів", - стверджує Корбан.

За словами політика, наступним його кроком буде подача скарги в розширену палату ЄСПЛ: "щоб довести політичне переслідування мене як лідера політпартії УКРОП на той момент".

Він також заявив, що не вимагав грошової компенсації від держави Україна, оскільки вважає, що збиток йому повинні відшкодувати конкретні люди.

"...Звертаюся особисто до Порошенка, Грановського, Кононенка і Шокіна як до замовників та виконавців мого переслідування. До людей, які завдали мені матеріальну, моральну і фізичну шкоду. Панове, у вас є час, щоб зробити мені пропозицію і компенсувати збитки... замість держави, яку ви використовували в особистих цілях для мого цькування", - написав Корбан.

У той же час, рішення ЄСПЛ у справі "Корбан проти України" від 4 липня опубліковано на сайті суду.

Зокрема, в ньому ЄСПЛ визнав незаконним примусове перебування політика на судових слуханнях після перенесеної операції на серці у грудні 2015 року (це розцінено як порушення ст. 3 Європейської конвенції з прав людини), а також його перебування в залізній клітці під час судових засідань в січні 2016 року.

Затримання політика в жовтні 2015 року без судової постанови про арешт і повторне затримання в залі суду в ЄСПЛ визнали порушенням положення ст. 5 Конвенції.

Зазначається, що скаргу позивача на примусову доставку до суду Чернігова для обрання йому запобіжного заходу 2 листопада 2015 року задоволено частково.

Згідно з рішенням ЄСПЛ, ряд офіційних осіб України порушили ст. 6 Конвенції, коли заявляли про доведену провину Корбана до винесення йому вироку.

Як повідомлялося, Геннадія Корбана було затримано 31 жовтня 2015 року. Його підозрювали у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення та участь у злочинній організації), ч.3 ст.157 (перешкоджання діяльності виборчих комісій), ч.5 ст.191 (привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах) , ч.2 ст.289 і ст.349 (мова йде про захоплення у Дніпропетровську в якості заручників голови Держземагентства України та директора департаменту Дніпропетровської міської ради) Кримінального кодексу України.

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак 28 грудня Дніпровський районний суд Києва ухвалив рішення змінити його на утримання під вартою строком на 60 днів.

У квітні 2016 року Геннадія Корбана було засуджено до півтора року умовно у справі про викрадення Рудика.

У серпні 2016 року Печерський райсуд Києва дав дозвіл Корбану виїхати на лікування до Ізраїлю.

У грудні 2017-го Корбан повернувся в Україну.