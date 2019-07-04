Зеленський привітав копів з професійним святом

Президент Володимир Зеленський привітав українських поліцейських з професійним святом.

Про це повідомляє Офіс глави держави на своїй сторінці у Facebook.

“Чотири роки тому на Софійській площі у Києві перші патрульні поліцейські прийняли присягу, а разом з нею – й високу відповідальність перед українським народом”, - йдеться у вітанні Президента.

Зеленський зазначив, що будь-який шлях до справжніх змін завжди тернистий, і на ньому неодмінно є й успіхи, і помилки.

Як наголосив глава держави, робота поліцейських дуже нелегка, адже, крім гарантування громадської безпеки, підтримання правопорядку та протидії злочинності, вони щодня повинні виправдовувати довіру українського суспільства, а його сподівання та вимоги – надвисокі.

Зеленський побажав співробітникам поліції витримки, сили та мудрості у щоденній нелегкій і небезпечній праці.

Президент також висловив подяку всім поліцейським, які мужньо та чесно виконують свої обов’язки, для яких «Служити та захищати» – не просто слова, а сенс життя.

Як повідомлялося, День Національної поліції України відзначається щороку 4 липня згідно з указом Президента від 4 квітня 2018 року № 97. До 2018 року зазначене свято відзначалося 4 серпня - у день підписання Президентом України закону «Про Національну поліцію».

Петренко вважає, що закон про люстрацію треба зберегти

Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що закону “Про очищення влади” має бути збереженим, оскільки він є фундаментом змін у країні.

Таку думку він висловив на своїй сторінці у Facebook.

“Як один з авторів Закону про очищення влади, як учасник Революції Гідності та громадянин України, вважаю, що цей закон має бути збереженим. Він – фундамент змін в нашій державі”, - зазначив Петренко.

Він нагадав, що у 2015 році спільно з народними депутатами Максимом Бурбаком, Леонідом Ємцем, Ігорем Алексєєвим та громадськими активістами розробили законопроєкт №2695, “який вносив суттєві вдосконалення до Закону про люстрацію та враховував рекомендації Венеціанської комісії”.

“Прийняття цього законопроєкту зараз унеможливить скасування люстраційних процесів в Україні”, - наголосив Петренко.

Міністр висловив переконання, що “у складі чинного парламенту є достатньо патріотично налаштованих народних депутатів, які підтримають законопроєкт №2695”.

Як повідомлялося, Конституційний суд України 4 липня продовжить розгляд закону “Про очищення влади”.

Верховна Рада ухвалила закон «Про очищення влади» 16 вересня 2014 року. Він набув чинності у жовтні 2014 року.

Закон передбачає обмеження права для чиновників режиму президента-втікача Віктора Януковича обіймати посади в органах державної влади впродовж 10 років. Зокрема, закон застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і стосовно тих держчиновників, які обіймали посаду в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року і не були звільнені у цей період за власним бажанням.

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У 2015 році до КСУ надійшло два подання від ВСУ та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження.

Кілька разів КС відклав розгляд закону "Про очищення влади".