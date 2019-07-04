В Україні відзначають День Національної поліції

В Україні у четвер, 4 липня, святкують День Національної поліції.

Про це повідомляє Україформ.

Свято встановлено згідно з указом Президента від 4 квітня 2018 року. Як відомо, після Революції Гідності в українському суспільстві виникла нагальна потреба у реформуванні силових структур, зокрема і в реформуванні правоохоронної системи.

Вже восени 2014 року було представлено концепцію реформи Міністерства внутрішніх справ, в якій передбачалось створення Національної поліції. Зрештою, 2 липня 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про Національну поліцію».

Відповідно до цього, основні завдання Нацполіціі - реалізація державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримки громадської безпеки і порядку, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або через надзвичайні ситуації потребують такої допомоги.

4 липня 2015 року нова українська поліція склала присягу. Першим містом, у якому вона запрацювала, став Київ. Цього дня на Софійській площі співробітники нової поліції склали присягу на вірність Україні. Майже місяць патрульна поліція Києва працювала в тестовому режимі і показала гарні результати своєї роботи. Другим українським містом, де запрацювали поліцейські, став Львів, третім – Одеса.