За півтора року у Польщі померли майже 800 громадян України - консул

Упродовж 2018 року і в першому півріччі 2019 року на території Польщі померли своєю смертю чи загинули 794 громадянина України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса.

“По всій території РП у першому півріччі 2019 року померло 255 громадян України, у 2018 році – 539 громадян”,- поінформувала Криса.

За її словами, найбільше смертей українців у Польщі пов’язано зі станом здоров’я, зокрема серцевими та онкозахворюваннями. Непоодинокими є випадки загибелі у ДТП, трапляються також смертельні випадки на виробництві.

Як повідомляв Укрінформ, в середині червня у ДТП на заході Польщі загинуло четверо громадян України – жителі села на Рівненщині. Також у червні в лісосмузі на заході Польщі виявлено тіло громадянина України, якому працедавець не надав допомогу, а вивіз до лісу.