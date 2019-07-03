Вбивство Гандзюк: суд зобов’язав СБУ надати Мангеру результати негласних слідчих дій
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.
«Шевченківський районний суд Києва вчора задовольнив нашу скаргу і зобов’язав слідчих надати Мангеру інформацію про результати НСРД – це негласні слідчі (розшукові) дії щодо нього. Мова йде про прослуховування, зовнішнє спостереження – такі речі. Тобто, протягом 3 днів з дня набрання ухвали суду чинності (рішення набирає чинності через 5 днів), слідчі СБУ мають надати таку інформацію», - зазначив адвокат.
За його словами, ознайомлення з цими матеріалами дасть захисту можливість чітко зрозуміти, на чому все-таки ґрунтується підозра. Тому що, на думку сторони захисту, матеріали справи, які надавали, доказів не містять, і якщо у «негласних розшукових діях нічого немає, то це буде означати, що немає ніяких доказів, і тоді у нас буде підстава подавати клопотання про закриття справи у частині, що стосується Мангера».
Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.
За підозрою у причетності до вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.
11 лютого 2019 року Генпрокуратура повідомила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру про підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч на 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.
25 квітня підозру Мангеру замінили - на «замовлення заподіяння тілесних ушкоджень».
7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк.
16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачених у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міського суду в Покровський районний суд Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох із п'яти обвинувачених.
Усі п'ятеро обвинувачених уклали угоди про визнання провини.
Потерпілі - батьки Катерини Гандзюк і її чоловік - погодилися на призначення зловмисникам м'якого покарання за угодою з прокурором про визнання провини.
У Покровському районному суді Дніпропетровської області оголошено вироки виконавцям нападу на Катерину Гандзюк. Підбурювач та пособник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук - до 6 років, Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4, а Віктор Горбунов - до 3 років позбавлення волі.
Шевченківський райсуд столиці продовжив голові Херсонської облради Владиславу Мангеру дію обов’язків з’являтися до слідчого за першою вимогою і не відлучатися за межі Херсонської області. Володимир Строк дії обов’язків – до 3 серпня 2019 року.