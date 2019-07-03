Вбивство Гандзюк: суд зобов’язав СБУ надати Мангеру результати негласних слідчих дій

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав СБУ надати інформацію про результати НСРД - негласних слідчих (розшукових) дій Владиславу Мангеру, фігуранту справи про вбивство херсонської активістки, в.о. керуючої справами виконкому Херсонської міськради Катерини Гандзюк.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

«Шевченківський районний суд Києва вчора задовольнив нашу скаргу і зобов’язав слідчих надати Мангеру інформацію про результати НСРД – це негласні слідчі (розшукові) дії щодо нього. Мова йде про прослуховування, зовнішнє спостереження – такі речі. Тобто, протягом 3 днів з дня набрання ухвали суду чинності (рішення набирає чинності через 5 днів), слідчі СБУ мають надати таку інформацію», - зазначив адвокат.

За його словами, ознайомлення з цими матеріалами дасть захисту можливість чітко зрозуміти, на чому все-таки ґрунтується підозра. Тому що, на думку сторони захисту, матеріали справи, які надавали, доказів не містять, і якщо у «негласних розшукових діях нічого немає, то це буде означати, що немає ніяких доказів, і тоді у нас буде підстава подавати клопотання про закриття справи у частині, що стосується Мангера».

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура повідомила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру про підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч на 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня підозру Мангеру замінили - на «замовлення заподіяння тілесних ушкоджень».

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк.

16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачених у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міського суду в Покровський районний суд Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох із п'яти обвинувачених.

Усі п'ятеро обвинувачених уклали угоди про визнання провини.

Потерпілі - батьки Катерини Гандзюк і її чоловік - погодилися на призначення зловмисникам м'якого покарання за угодою з прокурором про визнання провини.

У Покровському районному суді Дніпропетровської області оголошено вироки виконавцям нападу на Катерину Гандзюк. Підбурювач та пособник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук - до 6 років, Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4, а Віктор Горбунов - до 3 років позбавлення волі.

Шевченківський райсуд столиці продовжив голові Херсонської облради Владиславу Мангеру дію обов’язків з’являтися до слідчого за першою вимогою і не відлучатися за межі Херсонської області. Володимир Строк дії обов’язків – до 3 серпня 2019 року.