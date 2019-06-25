Справа Гандзюк: Мангер має і надалі ходити до слідчого і не виїжджати з Херсонщини

Шевченківський райсуд столиці продовжив голові Херсонської облради Владиславу Мангеру дію обов’язків з’являтися до слідчого за першою вимогою і не відлучатися за межі Херсонської області.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook прессекретар генпрокурора Лариса Сарган.

“Сьогодні слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ГПУ в рамках справи про вбивство К.Гандзюк, ухвалив задовольнити клопотання прокурора. Продовжити строк дії покладених на підозрюваного В.Мангера процесуальних обов’язків”, - повідомила вона.

Зокрема, Мангер зобов’язаний за першою вимогою прибувати до слідчого, не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого і прокурора. Також він має носити електронний засіб контролю і здати на зберігання прокурору свій паспорт для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків – до 3 серпня 2019 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура повідомила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру про підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч на 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня підозру Мангеру замінили - на «замовлення заподіяння тілесних ушкоджень».

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк.

16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачених у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міського суду в Покровський районний суд Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох із п'яти обвинувачених.

Усі п'ятеро обвинувачених уклали угоди про визнання провини.

Потерпілі - батьки Катерини Гандзюк і її чоловік - погодилися на призначення зловмисникам м'якого покарання за угодою з прокурором про визнання провини.

У Покровському районному суді Дніпропетровської області оголошено вироки виконавцям нападу на Катерину Гандзюк. Підбурювач та пособник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук - до 6 років, Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4, а Віктор Горбунов - до 3 років позбавлення волі.