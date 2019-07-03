Убивство Комарова: Гендиректор ЮНЕСКО засуджує "брутальну атаку на журналіста"

“Я засуджую брутальну атаку на Вадима Комарова, і я сподіваюсь, що (українські — ред.) органи продовжать розслідувати його вбивство та притягнуть винних до відповідальності”, - сказала Азуле.

Водночас голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко написав у Facebook, що його організація закликає Національну поліцію регулярно звітувати про хід розслідування убивства Вадима Комарова.

Він також позитивно оцінив, що слідчу групу, яка розслідує вбивство Комарова, очолює керівник кримінальної поліції, але при цьому зауважив, що від дня смерті журналіста інформація про прогрес справи не оприлюднюється.

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Як повідомлялося, 20 червня вночі у лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня у центрі Черкас.

У своїй роботі Комаров висвітлював проблему корупції в Черкаській області. У 2016 і 2017 роках на нього також було вчинено замахи.