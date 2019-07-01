Обрати вуз стане легше — для вступників розробили тест

Аналітичний центр CEDOS разом з МОН розробили поради для вступників у заклади вищої освіти.

Про це на брифінгу щодо старту вступної кампанії розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє кореспондент Укрінформ.

“Треба добре подумати перед тим, як визначатися, до якого закладу вищої освіти ви будете подавати документи. І саме для того, щоб полегшити вирішення цього завдання, Міністерство освіти та науки в партнерстві з аналітичним центром CEDOS розробили відповідні поради для вступників. Фактично вступнику потрібно пройти невеличкий тест. Поставити собі кілька запитань, і стає зрозумілішою ситуація, як обрати спеціальність і відповідний вищий навчальний заклад”, - сказала Гриневич.

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Поради доступні на сайті аналітичного центру CEDOS і складаються з декількох частин, присвячених вибору спеціальності, вибору університету, а також можливості навчання за кордоном.