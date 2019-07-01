Абітурієнти створили 15 тисяч електронних кабінетів у перший день вступної кампанії

У перший день вступної кампанії абітурієнти створили 15 255 електронних кабінетів.

Про це на брифінгу щодо старту вступної кампанії у заклади вищої освіти сказала директор ДП “Інфоресурс” Оксана Бєлік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні стратувала реєстрація електронних кабінетів. Вступники вже створили 15 тисяч 255 електронних кабінетів, активовано 14 тисяч 353 кабінети ”, - розповіла Бєлік.

Вона нагадала що електронні кабінети вступники можуть створити на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/, і порадила спершу уважно ознайомитися з інструкцією щодо його створення.

Завантаження заяв вступників на базі сертифікатів ЗНО у виші розпочнеться з 10 липня і триватиме до 22 липня.