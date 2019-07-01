Ведучий "Прямого" Березовець спростував обшуки на телеканалі

Ведучий телеканалу "Прямий" Тарас Березовець спростував інформацію про обшуки на телеканалі.

Про це він написав у Facebook.

"Хлопці, не ведіться на фейк. Ніякої виїмки документів на "Прямому" ДБР (Державне бюро розслідувань - ред.) не проводить. Але на канал йде цілеспрямована атака з боку Офісу президента і його голови Андрія Богдана", - повідомив Березовець.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про обшуки на телеканалі "Прямий", який пов'язують із п'ятим президентом Петром Порошенком.

Фото: news24.in.ua