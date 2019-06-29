СБУ передала військовій прокуратурі одного зі звільнених терористами бійців

СБУ передала військовій прокуратурі одного зі звільнених терористами бійців

Укрінформ
Працівники СБУ передали слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону одного зі звільнених терористамими громадян України, який обвинувачується в дезертирстві. Перед цим чоловіку дозволили зустрітися з батьками.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Після прильоту в аеропорт «Київ» співробітники СБ України дали можливість громадянину зустрітися з батьками у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Після чого у відповідності до чинного законодавства він був переданий СБУ слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу (про дезертирство - ред.)", - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі підкреслили, що жодних порушень прав громадянина при супроводженні до військової прокуратури не відбувалося. Рішення щодо подальших процесуальних дій прийматиметься військовою прокуратурою.

СБУ також уточнила, що чоловік перебуває в Україні у розшуку за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення військової частини або місця служби).

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Раніше в ефірі телеканалу "112 Україна" була оприлюднена інформація про те, що Дмитра Великого, якого напередодні звільнили з полону бойовиків та який перебуває у розшуку за дезертирство, затримали працівники СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 28 червня четверо українців, які перебували в полоні в окремих районах Донецької і Луганської областей, прибули до Києва. Домовленість про їх передачу була досягнута в Мінську під час переговорів голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука (який також є кумом Путіна) з ватажками "Л/ДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила, що один із звільнених, Дмитро Великий, раніше був оголошений в розшук за підозрою у дезертирстві.

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