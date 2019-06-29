СБУ передала військовій прокуратурі одного зі звільнених терористами бійців
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Після прильоту в аеропорт «Київ» співробітники СБ України дали можливість громадянину зустрітися з батьками у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Після чого у відповідності до чинного законодавства він був переданий СБУ слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу (про дезертирство - ред.)", - йдеться у повідомленні.
У спецслужбі підкреслили, що жодних порушень прав громадянина при супроводженні до військової прокуратури не відбувалося. Рішення щодо подальших процесуальних дій прийматиметься військовою прокуратурою.
СБУ також уточнила, що чоловік перебуває в Україні у розшуку за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення військової частини або місця служби).
Раніше в ефірі телеканалу "112 Україна" була оприлюднена інформація про те, що Дмитра Великого, якого напередодні звільнили з полону бойовиків та який перебуває у розшуку за дезертирство, затримали працівники СБУ.
Як повідомляв Укрінформ, 28 червня четверо українців, які перебували в полоні в окремих районах Донецької і Луганської областей, прибули до Києва. Домовленість про їх передачу була досягнута в Мінську під час переговорів голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука (який також є кумом Путіна) з ватажками "Л/ДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником.
Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила, що один із звільнених, Дмитро Великий, раніше був оголошений в розшук за підозрою у дезертирстві.