СБУ: Один зі звільнених полонених в ОРДЛО - у розшуку за дезертирство

«Є така людина, яка на підставі рішення суду була оголошена в розшук», — повідомила Гітлянська, відповідаючи на запитання про порушену справу щодо одного зі звільнених українців.

Речниця СБУ уточнила, що відповідна інформація опублікована на сайті Міністерства внутрішніх прав України.

«Справу веде військова прокуратура. Звичайно, ми повідомили військову прокуратуру, слідчі будуть здійснювати всі необхідні заходи, але щодо запобіжного заходу, щодо подальших дій буде вирішувати слідчий військової прокуратури», — заявила Гітлянська.

Крім того, вона повідомила про фільтраційні заходи щодо перевірки звільнених українців на предмет співпраці з бойовиками.

«У нас є звичайна процедура перевірки, яку ми здійснюємо щодо всіх звільнених. Перевіряємо, оскільки ми розуміємо, що люди перебували під тиском, їх могли схилити до співробітництва, але ви знаєте, що у нас, відповідно до Кримінального кодексу, якщо людина добровільно повідомить про те, що її схилили недобровільно, вона буде звільнена від кримінальної відповідальності», — заявила Гітлянська.

«Тому, якщо у хлопців так не дай Боже сталося, є можливість зараз про це заявити і щодо них не буде жодних кримінальних переслідувань», — підкреслила речниця СБУ.

Вона також додала, що звільненим заручникам завжди пропонується пройти реабілітацію.

При цьому Гітлянська уточнила, що Великий з трьома іншими звільненими українцями зараз поїде в клініку для обстеження.

Водночас вона зазначила, що Служба безпеки України не веде справу Великого, і тому не має підстав вручати йому підозру. «Але слідчі в курсі, і я думаю, що вони будуть діяти виключно в межах українського законодавства», — додала вона.

Раніше повідомлялось, що до Києва 28 червня прибув літак зі звільненими з полону бойовиків українцями. Літак з українцями прибув з Білорусі. До Мінська їх привезли з Ростова-на-Дону.

У Службі безпеки заявили, що не мають інформації щодо 4 людей, про звільнення яких з «ДНР» і «ЛНР» домовився Медведчук. Він показав чотири українські паспорти, але не відкрив їх. На запитання про те, навіщо вони привезли звільнених у Мінськ, Медведчук заявив: «Вони прибули з Ростова, вони тут транзитом».

Востаннє обмін заручників відбувся 27 грудня 2017 року. За даними СБУ, на підконтрольну територію повернулися 73 заручники. Україна передала на окуповану територію 233 людини.