У МОУ наполягають на створенні "наглядової ради" у розслідуванні ДБР

У Міноборони мають сумніви щодо прозорості та неупередженості розслідування ДБР стосовно закупівель бронежилетів і одностроїв для армії та наполягають на створенні "наглядової ради" у складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.

Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У зв'язку з тим, що ми дуже сумніваємось у прозорості цього розслідування, ми наполягаємо на тому, аби створили наглядову раду, до якої будуть входити громадські діячі, депутати, волонтери, ЗМІ, які будуть спостерігати за всіма діями”, - сказав Марченко.

Він нагадав, що напередодні о 9 годині ранку Держбюро розслідувань розпочало слідчі дії на території його підрозділу та вдома у співробітників, які тривали аж до 3 години ранку 27 червня. На думку Марченка, такі заходи були зайвими: "Вони могли б спокійно звернутись до нас письмово, запросити всі необхідні документи, і ми б їх надали. Ми ні від чого не переховуємось, ніхто втікати не збирається".

Марченко поінформував, що в МОУ свого часу було створене Головне управління, яке опікується реформуванням речового та продовольчого забезпечення армії. “Нами була створена нова система контролю якості, яка існує лише в Міністерстві оборони... У нас є ціла система - від вхідного контролю і до заключного контролю, коли речі потрапляють на склад”, - запевнив він.

За його словами, всі перевірки закупленого Міноборони речового майна проводяться в акредитованих та сертифікованих лабораторіях, до яких Міноборони жодного стосунку не має. “Тож говорити про якусь зацікавленість чи заангажованість міністерства неможливо. Якщо у ДБР є питання до лабораторій, то вони мають ставити їм, а не Міністерству оборони”, - наголосив начальник управління.

Він також підкреслив, що перевірок стосовно закупівлі та якості речового майна в інших силових структурах не проводиться, і така вибірковість, на його думку, засвідчує замовний характер справи.

"Найбільш сумне те, що пан Портнов офіційно заявляє, що це замовлення, що це помста комусь. Це ставить під великі сумніви всі слідчі дії”, - підсумував Марченко.

У свою чергу адвокати, які працюють у справі, назвали факти порушень з боку слідчих органів ДБР. Зокрема, подив сторони захисту викликає той факт, що дозвіл на проведення обшуків Головного управління, розташоване в Києві, надавав суддя Бориспільського міськрайонного суду. Крім того, слідчі дії, вилучення телефонів, особистих речей розпочались без адвокатів, яких допустили до участі в процесуальних діях лише через дві години після початку обшуку. Крім того, адвокати акцентували на тому, що обшуки проводили люди, які не були вказані в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. “Особи, які проводили обшук — ані слідчий, ані процесуальний керівник з Генпрокуратури, ані представники поліції управління захисту економіки Нацполіції - взагалі не були зазначені в документі”, - наголосив адвокат Левон Дорсанія.

Всі порушення, як запевнили адвокати, запротокольовані та будуть оскаржені в суді.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня директор відомства Роман Труба заявив, що працівники ДБР проводять 40 обшуків у справі за фактом закупівлі для потреб Міністерства оборони непридатного майна - бронежилетів, наметів, одягу - за завищеними цінами. Обшуки, зокрема, проводилися у розташуванні 95-ї Житомирської окремої десантно-штурмової бригади, помешканні відомого волонтера, громадського діяча і кандидата в народні депутати від «Європейської Солідарності» Юрія Бірюкова.