Україна належним чином не посилила кіберзахист після атаки вірусу NotPetya - експерт

Перевірка систем захисту держпідприємств, яку провели українські експерти з кібербезпеки напередодні 2-ої річниці атаки вірусом NotPetya, показала, що в Україні не зробили висновків після масштабного комп’ютерного ураження вірусом.

Про це під час пресконференції в Укрінформі заявив експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

"Очевидно, що Україна, яка знаходиться в центрі сучасної кібервійни, найбільшої за всю історію людства, після ураження вірусом NotPetya мала б винести жорстокі уроки, піти шляхом Естонії і стати однією з найпотужніших держав у плані кіберзахисту, принаймні в Європі. На жаль, цього не сталося", - заявив Корсун.

За його словами, Україна залишається незахищеною перед новою кіберагресією. При цьому ключова агенція, що опікується кіберзахистом держави, - Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України - використовує застарілі методи, і її зусилля не відповідають сучасним викликам у плані кіберзахисту країни.

Одним з головних інструментів, який використовується Держспецзв’язку, є так звана КСЗІ - комплексна система захисту інформації, яка наразі активно впроваджується на різних підприємствах та об’єктах критичної інфраструктури.

"Наша зовнішня перевірка захисту провайдерів та державних ресурсів, що використовують КСЗІ, показала, що попри її використання величезна кількість надважливих даних, зокрема про об’єкти критичної інфраструктури, персональні дані українців, дані комерційних компаній тощо, все ще знаходяться у відкритому доступі. А це абсолютно неприпустимо", - повідомив експерт з кібербезпеки Олександр Галущенко.

Як повідомлялося, 27 червня 2017 року світ вразила масштабна кібератака, відома під назвою NotPetya, епіцентром якої була Україна.

Атаку вважають однією з найбільш руйнівних у світі. За оцінками, шкода від NotPetya сягнула 10 млрд дол., в Україні від вірусу постраждало майже кожне четверте підприємство.