Батько Гандзюк виграв суд у Киви, який звинувачував її у розкраданні міськбюджету

Зокрема, суд визнав недостовірною інформацію, поширену Іллею Кивою 2 жовтня 2018 року на "Еспресо.TV" наступного змісту: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета".

Суд також зобов’язав Киву протягом десяти календарних днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати недостовірну інформацію шляхом повідомлення в ефірі телеканалу “Еспресо TV” про те, що зазначена заява не відповідає дійсності.

Крім того, суд постановив стягнути з Киви на користь Віктора Гандзюка судовий збір у розмірі 1409,60 грн.

Як повідомляв Укрінформ 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 роки померла.

Фото: Громадське