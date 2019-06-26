Адвокат сім’ї вбитого п'ятирічного хлопчика просить Зеленського про зустріч

Адвокат сім’ї убитого 5-річного хлопчика Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького Андрій Левковець просить Президента Володимира Зеленського про зустріч.

Про це він повідомив на спільній з бабусею хлопчика Олександрою Тлявовою прес-конференції у середу, інформує Укрінформ.

“Ми звертаємося до Президента України з проханням забезпечити дотримання конституційних прав сім’ї Тлявових щодо справедливого розслідування і невідворотності покарання осіб, які вчинили даний злочин. Ми просимо забезпечити належне виконання вимог закону щодо розгляду клопотань, участі сторони потерпілих у кримінальному провадженні, об’єктивного розслідування. Зокрема, щодо притягнення усіх винних до злочину, який був вчинений. У тому числі і правоохоронців, які допомагали умисно або у зв’язку зі службовою недбалістю приховати цей злочин”, - сказав він.

“Ми сподіваємося, що Президент відреагує. Ми просимо прийняти сім’ю Тлявових та їх представників, щоб (вони могли — ред.) докладно розказати про порушення і нашу позицію”, - додав адвокат.

На його думку, слідчі Державного бюро розслідувань не зацікавлені в об’єктивному розслідуванні убивства Кирила Тлявова, оскільки було повідомлено про підозру у вбивстві лише двом особам у той час, як усім відомо, що стріляли троє чи четверо осіб.

“Ми вважаємо, що ДБР фактично усуває з провадження осіб, які мають нести відповідальність на рівні з підозрюваними, які є у кримінальному провадженні”, - зазначає Левковець.

Він стверджує, що ДБР проігнорувало уже 15 звернень і клопотань адвокатів про проведення різних процесуальних дій, які могли би підтвердити вину підозрюваних і визначити, хто вчинив злочин.

Бабуся вбитого хлопчика Олександра Тлявова розказала, що інші двоє осіб, які нібито також стріляли по пляшках на подвір’ї у одного з підозрюваних поліцейських, “гуляють по Переяславу, п’ють пиво, ходять на танці, ведуть себе зухвало і ніякого розкаяння у них немає...”

Учасники прес-конференції також нагадали, що одним з можливих стрілків є неповнолітній син поліцейського, який є одним з підозрюваних у злочині. “Є докази того, що стріляла також і неповнолітня особа. Ця неповнолітня особа є сином одного з підозрюваних і їй має бути повідомлено про підозру принаймні в хуліганстві. Додатково має бути повідомлено про підозру його батьку щодо втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність, вчинену батьком цієї дитини. Це тяжкий злочин, який передбачає покарання до 10 років позбавлення волі”, - сказав адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького помер 3 червня у київській лікарні від вогнепального поранення у голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція поінформувала, що 31 травня під час прогулянки хлопчик впав і вдарився головою об камінь. Проте під час оперативного медичного втручання у хлопчика було виявлено вогнепальне поранення голови.

У поліції зазначали, що вдалося встановити обставини події, виявити речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина дістала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Були затримані двоє працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції - Володимир Петровець та Іван Приходько, які під час інциденту перебували не на службі у стані алкогольного сп‘яніння. За попередньою версією слідства, Петровець разом з Приходьком влаштували стрілянину по банках з гвинтівки і влучили в дитину.

Після смерті хлопчика прокуратура Київської області перекваліфікувала справу. Затриманим повідомили про підозру у порушенні п.2, 12 ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство малолітньої дитини), а також ч.2, 4 ст.296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням зброї).

Голосіївський райсуд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.