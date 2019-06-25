Переяславська трагедія: апеляційний суд залишив під вартою одного з підозрюваних

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітнику поліції Володимиру Петровцю, який підозрюється у причетності до вбивства 5-річного Кирила Тлявова.

Відповідне рішення оголосила суддя у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Скаргу в інтересах Петровця Володимира залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді міста Києва від 4 червня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого Другого слідчого відділу територіального управління ДБР у місті Києві, залишити без змін”, - оголосила суддя.

Таким чином, Петровець залишатиметься під вартою до 30 липня поточного року.

Судове засідання у справі щодо загибелі 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому/ Фото Данііла Шамкіна

Згідно з попередньою версією слідства, Петровець разом з іще одним поліцейським Іваном Приходьком, будучи п'яними, влаштували стрілянину по банках з гвинтівки і влучили в дитину.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького помер 3 червня у київській лікарні після вогнепального поранення у голову, якого зазнав 31 травня.

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Спочатку поліція поінформувала, що 31 травня під час прогулянки 5-річний хлопчик послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття і вдарився головою об камінь.

Проте під час оперативного медичного втручання у хлопчика було виявлено проникаюче вогнепальне поранення голови.

У поліції зазначали, що вдалося встановити обставини події, виявити речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина дістала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Були затримані двоє працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції - Володимир Петровець та Іван Приходько, які під час інциденту перебували не на службі у стані алкогольного сп‘яніння.

Після смерті хлопчика прокуратура Київської області перекваліфікувала справу. Затриманим повідомили про підозру у порушенні п.2, 12 ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство малолітньої дитини), а також ч.2, 4 ст.296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням зброї).

Голосіївський райсуд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.