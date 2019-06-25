Верховний суд Австрії підтримав екстрадицію Фірташа до США

Колегія суддів Верховного суду Австрії відхилила касаційну скаргу українського олігарха Дмитра Фірташа щодо перегляду рішення Вищого земельного суду Відня про допустимість його екстрадиції до США.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Таким чином, найвища судова інстанція Австрії фактично схвалила можливість видачі Фірташа американському правосуддю.

Остаточне рішення щодо екстрадиції Дмитра Фірташа до США прийматиме федеральний міністр юстиції Австрії. Після політичної кризи, розпаду коаліції та формування в Австрії нового перехідного уряду посаду федерального віце-канцлера, міністра у справах конституції, реформ, дерегуляції та юстиції посідає Клеменс Яблонер, у минулому - голова Вищого адміністративного суду Австрії.

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Як повідомлялося, судовий процес у справі про екстрадицію власника корпорації Group DF Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів триває з 2014 року.

Фірташа було затримано в столиці Австрії 12 березня 2014 року на запит міністерства юстиції США. Відомство звинуватило українського олігарха у хабарі індійським посадовцям з тим, щоб отримати дозвіл на видобуток титанової сировини в Індії. Готову продукцію потім планували продавати у базованій у Чикаго (США) компанії Boeing.

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