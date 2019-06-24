Боголюбов каже, що звертався до Міграційної служби не за громадянством

Бізнесмен і близький соратник Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов спростував інформацію ЗМІ, що звертався до Міграційної служби для відновлення свого українського громадянства, від якого раніше відмовився.

Про це він сказав у коментарі LB.ua.

"Цілковита брехня! Сьогодні у мене є дозвіл на постійне проживання в Україні - саме за ним я звертався до Міграційної служби", - зазначив Боголюбов.

"Навесні 2017-го року тодішній Президент Порошенко подав до парламенту проект закону про недопущення подвійного громадянства, заявивши, що той, хто хоче мати українське, повинен відмовитися від інших. Я тоді перебував у Лондоні і пішов в наше консульство, де дійсно написав відмову від українського громадянства, оскільки не хотів втрачати свої інші", - зазначив Боголюбов.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, громадянином якої країни він є, Боголюбов сказав, що сьогодні у нього британський паспорт.

"Ситуація змінилася - новий Президент сказав, що нас, українців, по всьому світу 65 мільйонів і закликав повертатися, щоб разом змінювати країну. У відповідь на його заклик я приїхав. Але, враховуючи, що у мене британські документи, перебувати на території України безвиїзно я можу лише 90 днів. Тому я і пішов до Міграційної служби, щоб попросити дозвіл на постійне проживання - щоб відчувати себе спокійно і не рахувати дні", - додав він.

За словами Боголюбова, у Міграційній службі він зустрів журналіста "Файненшинал Таймс" Романа Олеарчика, "якого я знаю багато років і який буквально отетерів, як мене побачив. Мабуть, думав, що я прийшов когось там корумпувати".

Бізнесмен вважає, що саме після цієї зустрічі в ЗМІ з'явилася інформація про спроби відновити українське громадянство.

"Насправді, я дійсно написав відмову від українського громадянства, але не 15 років тому, а навесні 2017-го року. Влітку мене - згідно з моєю заявою - його позбавили. Сьогодні, звісно, я шкодую про цей вчинок. Проте, після звернення до Міграційної служби, мені видали дозвіл на постійне проживання в Україні, я отримав його в п'ятницю", - резюмував Боголюбов, акцентувавши також, що поки що за відновленням українського громадянства не звертався, але не виключає, що зробить це в майбутньому.

Як повідомлялося, у травні 2019 року державний ПриватБанк почав судові розгляди проти Боголюбова та Коломойського в США.

Коломойського і Боголюбова в США звинувачують у завданні збитків банку і легалізації на території США сотень мільйонів доларів, отриманих незаконним шляхом, змові, незаконному збагаченні. Крім того, Коломойському і Боголюбову інкримінують порушення спеціального федерального закону RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), що передбачає розширені і більш суворі покарання за дії, вчинені в рамках діючої злочинної організації. RICO був написаний саме для того, щоб судити лідерів синдикатів і ОЗУ, які не беруть безпосередньої участі в махінаціях, а лише дають вказівки.

Отримання українського громадянства, за даними джерел ZN.ua, могло убезпечити Боголюбова від екстрадиції.