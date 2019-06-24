Аласанія знайшов собі тимчасову роботу на Суспільному

Поновлений Шевченківським районним судом на посаду голови правління UA: Суспільне Зураб Аласанія написав заяву про звільнення, але продовжуватиме працювати в компанії експертом правління.

Про це він повідомив у Facebook.

"З позиції голови правління - йду. З сьогоднішнього дня головою правління Суспільного мовника є член нашої команди Микола Чернотицький, що досі відповідав за філії Суспільного. Я продовжую працювати в компанії (на позиції експерта правління), допоки рішення суду не вступить в законну силу", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що рішення суду вступить у законну силу через 30 днів (з дня отримання всіма відповідачами позову, або, якщо буде подано апеляцію - з дня рішення суду другої інстанції).

"До того часу скасоване судом рішення НР є формально чинним. А це означає, що сьогодні мій контракт вважається розірваним", - наголосив Аласанія.

Він додав, що варіантів вирішення ситуації було два. Перший варіант, коли Наглядова рада могла би зробити крок назустріч і визнати помилку, скасувавши своє рішення до офіційного вступу в дію рішення суду. Також, за його словами, проблема могла б вирішитися, якби він "міг приміряти на себе картату ковдру".

"Перший варіант - це не про НР. Другий - це не про мене", - написав Аласанія.

Як повідомлялося, 31 січня ц.р. Наглядова рада НСТУ ухвалила рішення про дострокове припинення контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією, ініціатором чого став член Наглядової ради В’ячеслав Козак. Згідно з цим рішенням, Аласанія мав працювати ще два тижні.

12 лютого Наглядова рада НСТУ ухвалила рішення, яким встановила дату розірвання контракту з Аласанією 6 травня 2019 року, тобто після президентських виборів.

Аласанія подав до суду на НСТУ та членів Наглядової ради у лютому.

19 червня Шевченківський районний суд міста Києва визнав незаконним та скасував рішення Наглядової ради ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” про дострокове припинення контракту з головою правління UA: Суспільне мовлення Зурабом Аласанією.

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Раніше повідомлялося, що звільнений з посади голови правління Суспільного мовлення Зураб Аласанія обійматиме посаду головного експерта при правлінні UA: Суспільне мовлення, поки рішення суду про поновлення його на посаді не набере законної сили.