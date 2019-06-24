Князєв зустрівся із вдовою Комарніцького

Голова Нацполіції Сергій Князєв зустрівся із вдовою члена партії "Громадянська позиція" Олександра Комарніцького.

Про це повідомляє Національна поліція у Facebook.

"Князєв висловив співчуття дружині загиблого пані Олесі та запевнив, що керівництво поліції докладе максимум зусиль, аби винний у смерті її чоловіка поніс відповідне покарання", - йдеться у повідомленні.

Так, очільник НПУ наголосив, що Національна поліція повністю сприяє всебічному та прозорому розслідуванню того, що сталося.

«Також покарання понесуть і особи, які тим чи іншим шляхом причетні до того, що цей злочин взагалі міг статися», - зазначив Князєв.

Голова Нацполіції підкреслив, що Національна поліція надасть родині загиблого всю необхідну допомогу.

У свою чергу пані Олеся зазначила, що сподівається на повне та ефективне розслідування смерті її чоловіка.

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Як повідомлялося, 11 червня у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути понятим. На що вінничанин відмовився та, нібито, некоректно висловився. Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував силу, чоловік упав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку. Потерпілий був госпіталізований. 23 червня, не виходячи із коми, він помер.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України.

Як стало відомо, потерпілий — Олександр Комарніцький, член партії «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.