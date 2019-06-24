Вдова Комарніцького збирається судитися з поліцією

Вдова Олександра Комарніцького, який у неділю помер після 12-денної коми унаслідок побиття поліцейським, не вірить, що її чоловік конфліктував з правоохоронцем. Вона збирається позиватися до поліції й вимагати відшкодування завданих родині моральних збитків.

Про це Леся Комарніцька повідомила в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу.

«Я просто впевнена, що там не було конфлікту зі сторони мого чоловіка. Він доброзичливий, мудрий, завжди усім йшов на допомогу. Неконфліктний, неагресивний. Ми з ним 18 років прожили. По-перше, там між ними не було навіть конфлікту. Той сказав два слова і одразу вдарив Сашу. І чоловік в мене не вживає ненормативної лексики», - сказала Комарніцька.

За її словами, за час перебування у лікарні чоловік так і не прийшов до тями. У вихідні його стан погіршився. А причиною смерті лікарі називають сильний набряк мозку, який виник на фоні черепно-мозкових травм, отриманих Олександром Комарніцьким під час інциденту.

Жінка вважає дії поліції стосовно її чоловіка неправомірними і збирається позиватися до поліції та вимагати відшкодування моральних збитків, завданих її родині.

«Ми подали деякі заяви», - сказала Леся Комарніцька, але озвучити їх зміст відмовилася.

Вона повідомила, що наразі не знає, коли зможе поховати чоловіка: «Ще не знаємо, чекаємо судове рішення, коли дадуть дозвіл на судмедекспертизу».

Вдова сказала, що попри заяви поліції, вона не отримувала від правоохоронців коштів, які б дали змогу повністю оплатити лікування Олександра Комарніцького. «Повністю кошти мені ніхто не оплатив. Ще тоді, коли я подала заяву, що прошу по допомогу (передали гроші – авт.)», - сказала жінка.

Леся Комарніцька також вважає недостатнім запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт, обраний судом для кривдника її чоловіка, - правоохоронця, підозрюваного у перевищенні службових обов’язків, що призвели до тяжких наслідків. «Влаштували йому відпустку», - вважає вона.

Як повідомляв Укрінформ, за фактом побиття було розпочато кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України, а також призначено службове розслідування.

Відтак відсторонені начальник Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальник управління кадрового забезпечення ГУНП, заступник начальника Вінницького ВП - начальник ВКП ГУНП та заступник начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції - начальник СКП ГУНП.

Всі матеріали були передані до Державного бюро розслідувань.

22 червня слідчі ДБР оголосили співробітнику поліції Вінницької області про підозру за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України. Йому вручили повістку для прибуття до суду з метою обрання запобіжного заходу. Сьогодні суд обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також наказом Голови Нацполіції готуються документи для звільнення заступника начальника поліції Вінницької області, який відповідає за підготовку особового складу.

Минулого тижня у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого. На що вінничанин відмовився та некоректно висловився. Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік упав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку. Потерпілий був госпіталізований.

13 червня лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко звинуватив поліцейських у побитті свого соратника у Вінниці Олександра Комарніцького, яке трапилося 11 червня.