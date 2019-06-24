Вінницький інцидент: Трагічна необережність чи поліцейська сваволя?

Побитий поліцейським соратник Гриценка помер. Вінничани вимагають покарати винних

Сьогодні вінничани збираються пікетувати поліцію з вимогою покарати винних у смерті побитого правоохоронцем 47-річного підприємця Олександра Комарніцького. Чоловік помер у неділю, по обіді. Він так і не повернувся до тями після 12-денної коми.

ОФІЦІЙНА ВЕРСІЯ

У такому стані вінничанин перебував після отримання травм, завданих оперуповноваженим сектора кримінальної поліції Київського відділення поліції. Згідно з офіційною версією правоохоронців, «11 червня близько 23 години під час документування вчинення правопорушення, а саме – факту незаконного зберігання гранати РГД-5 жителем м. Вінниці, оперуповноважений сектора кримінальної поліції Київського відділення поліції звернувся до перехожого з проханням бути присутнім у якості понятого. У відповідь чоловік відреагував агресивно та спровокував конфлікт, в ході якого він отримав тілесні ушкодження».

У цьому ж повідомленні ГУ Нацполіції у Вінницькій області, яке з’явилося уранці наступного дня після інциденту, також ішлося, що поліцейський надав потерпілому невідкладну медичну допомогу та викликав швидку для подальшої його госпіталізації. І що за даним фактом проводиться службове розслідування, а працівник сектора кримінальної поліції та керівник Київського відділення поліції відсторонені від виконання службових обов’язків на період проведення розслідування. Інформацію про подію було направлено до Державного бюро розслідувань.

Щоправда, поліція не повідомляла ані про особу постраждалого та його кривдника, ані про тяжкість отриманих ним травм.

ГРИЦЕНКО: ТАКА «РЕФОРМОВАНА» ПОЛІЦІЯ НАМ ТОЧНО НЕ ПОТРІБНА

Власне, історія могла б залишитися без особливого розголосу, якби не партійна приналежність Олександра Комарніцького, – він виявився членом «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка. І саме пост останнього у Facebook спричинив суспільний резонанс, адже допис розвінчував образ неадекватного дебошира, що конфліктує з поліцією, який мимохіть складався після знайомства з повідомленням поліції. Так, Гриценко 13 червня написав: «На межі життя і смерті. Олександр Комарніцький, наш партієць з Вінниці – спокійна врівноважена людина. Яку місцеві поліцейські по-звірячому побили прямо на автобусній зупинці. Кулаками і ногами по голові. Численні переломи черепа, перебуває у реанімації без ознак свідомості. За що побили? Хотіли прямо з вулиці залучити його понятим нібито по якійсь справі про вилучення у когось зброї, а Олександр відмовився, бо не мав до того жодного стосунку і поспішав додому за годину до півночі. Поліцейські кажуть, нібито він їм погрожував і хотів побити... Не вірю! Знаю Олександра добре, він був і делегатом з`їзду партії — спокійна, відповідальна людина. Слідчі ДБР порушили проти поліцейських справу, побачимо – розслідують чесно, чи прикриють садистів у погонах (один із них, як виявилося, – титулований самбіст). Наші партійці, звичайно, допоможуть, чим можуть, щоб зберегти Олександра живим, підтримають його родину. Але такою «реформована» поліція – нам, українцям, точно не потрібна, пане Аваков Арсен!».

А напередодні, 12 червня, ДБР повідомило, що «Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого необережного нанесення тяжкого тілесного ушкодження працівником поліції під час несення служби (ст. 128 Кримінального кодексу України)».

У тодішньому трактуванні Державним бюро розслідувань події виглядали так: «За попередньою інформацією, подія трапилася 11 червня 2019 року близько 23 години у м. Вінниця. Працівник Київського відділення поліції Вінницького ВП, перебуваючи на службі, запропонував громадянину бути присутнім у якості понятого під час проведення слідчих дій. Однак, громадянин спровокував конфлікт із працівником поліції та намагався вступити з правоохоронцем у сутичку. Як наслідок, у результаті конфлікту поліцейський відштовхнув громадянина й той упав на асфальтне покриття й отримав тілесні ушкодження. Після цього громадянин був доставлений і госпіталізований до міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги з численними черепно-мозковими травмами.

Тривають невідкладні слідчі дії. У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років».

ПОТЕРПІЛА СТОРОНА: НЕ ПОШТОВХ І ПАДІННЯ, А ПОБИТТЯ

Вінниця – місто маленьке, і така подія сколихнула громадськість. Журналісти взялися досліджувати інцидент, й історія почала обростати подробицями. Зокрема, місцеве видання «20minut.ua» з посиланням на родичів потерпілого повідомило, що ситуація може виглядати не зовсім так, як її подали правоохоронці: «Таке враження, що хлопці на ходу цю версію придумали, – сказала журналісту 20minut.ua тітка Лесі Комарніцької (дружини потерпілого – авт.). – Не тільки ми шоковані офіційною версією. Сторонні люди нам казали, бо Олександра дуже багато знають, що вони теж були в шоці: «Хто? Олександр? Агресивний? Та це ж душа-людина!». Сталося страшне. І таке могло бути з кожним, тому люди не повинні бути байдужі. Чекаємо, що свідки нам розкажуть, що сталося».

І за останньою інформацією від дружини Олександра Комарніцького, знайшлися очевидці, які розказали: були не поштовх і падіння, а побиття. Ще одна травма, виявлена лікарями сьогодні, це тільки підтверджує. Як сказала 20minut.ua Леся Комарніцька, в її чоловіка знайшли перелом ноги».

Також журналісти оприлюднили відомості про те, що «фігурантом службового розслідування та кримінального провадження… став оперативник Сергій Пивовар» (фото). Він – спортсмен-самбіст.

Сергій Пивовар

Медики протримали Олександра Комарніцького у медикаментозній комі 12 днів. Учора, в неділю, чоловік помер.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Вінницького обласного осередку «Громадянської позиції» Сергій Гайструк: «Сьогодні зупинилося серце чудової людини, палкого патріота України, Олександра Комарніцького. Трагедія, яка червневого вечора сталася на вулиці нашого міста... Поліція, яка повинна охороняти спокій і мирне життя громадян – побила Сашу до стану, який став смертельним. За що? Тільки за те, що відмовився свідчити про те, про що не мав уявлення і за що не дозволяло його мудре сумління! Злочинець у поліцейських погонах, і ті, хто керував такими негідниками, нелюдями – понесуть суворе покарання!», – написав Гайструк.

Як у неділю повідомив Департамент комунікації Національної поліції України, «напередодні співробітнику вінницької поліції було оголошено про підозру. Окрім того, за розпорядженням голови Національної поліції Сергія Князєва, від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини, готуються документи на звільнення заступника начальника поліції Вінницької області».

Згідно з цим повідомленням, «за фактом було розпочато кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України. Також було призначено службове розслідування. Відтак, за розпорядженням голови Національної поліції наказом ГУНП у Вінницькій області було відсторонено від виконання службових обов'язків самого порушника, а також чотирьох керівників поліції Вінниччини. Зокрема, відсторонені начальник Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальник управління кадрового забезпечення ГУНП, заступник начальника Вінницького ВП – начальник ВКП ГУНП і заступник начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції – начальник СКП ГУНП».

22 червня слідчі ДБР оголосили співробітнику поліції Вінницької області про підозру за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України. Йому вручили повістку для прибуття до суду з метою обрання запобіжного заходу. У неділю суд обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також повідомлялось про перебування у Вінницькій області заступника начальника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції «для надання допомоги територіальному підрозділу ДБР». А наказом голови Нацполіції готуються документи для звільнення заступника начальника поліції Вінницької області, який відповідає за підготовку особового складу. І що поліцейські Вінниччини перерахували всю необхідну допомогу для лікування потерпілого.

ВІННИЧАНИ ВИМАГАЮТЬ СПРАВЕДЛИВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ І СУДУ

Жахлива, страшна трагедія. Звісно, ступінь вини причетних до цього злочину, унаслідок якого пішла з життя людина, має встановити суд. Наразі підозрюваному поліцейському інкримінують перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Залишається сподіватися, що вінницький інцидент буде належним чином розслідуваний. Принаймні, наразі у діях поліції не вбачається намірів якось зам’яти інцидент, або «відмазати» свого. Але останні події, в яких з вини поліцейських гинули люди, викликають у громадськості недовіру до правоохоронних органів, а також до судових рішень, які залишають непокараними винуватців таких злочинів. Певно, саме тому у соцмережах містян скликають прийти сьогодні о 16.00 до будівлі ГУ Нацполіції у Вінницькій області на акцію під назвою «Покарати вбивць у формі!»

Укрінформ і надалі слідкуватиме за розвитком подій у цій резонансній справі.

Антоніна Мніх, Вінниця