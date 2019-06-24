Український прикордонник готував теракт разом із росіянами

Правоохоронці арештували працівника Держприкордонслужби за підготовку теракту.

Про це інформує пресслужба Генпрокуратури.

"У кримінальному провадженні за фактом замаху на терористичний акт проти військовослужбовця одного з розвідувальних органів України, в якому Головною військовою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво, арештовано двох виконавців злочину (громадяни РФ) та шестеро їх пособників (всі громадяни України)", - йдеться у повідомленні.

У ході подальшого розслідування було викрито діючого військовослужбовця Держприкордонслужби Н., який упродовж 2017-2019 років, використовуючи своє службове становище, незаконно отримував з інформаційно-пошукових баз даних конфіденційну інформацію стосовно потерпілого та його близьких родичів, яка передавалась терористам.

Уже 12 червня поточного року прикордоннику повідомили про підозру в пособництві у незакінченому замаху на терористичний акт.

Цього ж дня Печерський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються заходи на встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину.