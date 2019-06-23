У поліції нарахували три тисячі учасників Маршу рівності

"До трьох тисяч було учасників цих заходів", - сказав Яровий.

Як повідомляв Укрінформ, раніше організатори Маршу рівності заявили, що у Марші у неділю взяли участь більше 8 тисяч осіб.

У Києві 23 червня з 10-ї години проходив Марш рівності в межах "КиївПрайд 2019". У зв’язку з цим у Києві обмежать рух центральними вулицями міста. Крім того, у Києві закрили на вхід і вихід станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

Поліція затримала у Києві групу з 9 осіб, які готували провокації на Марші рівності.

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Зі свого боку, в Адміністрації Президента України закликали Національну поліцію гарантувати безпеку всіх українців під час проведення Маршу рівності та вжити заходів для недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу.

На початку ходи противники Маршу рівності увірвалися в колону. Поліція розігнала нападників, і хода попрямувала вул. Володимирською, бульваром Шевченка та вул. Терещенківською на площу Льва Толстого. Колону супроводжували нацгвардійці, за якими йшли противники акції.