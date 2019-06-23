До поліції не надходили заяви про постраждалих під час Маршу рівності

Жодних заяв до поліції про постраждалих під час Маршу рівності, який проходив у Києві в неділю, наразі не надходило.

Про це на брифінгу заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До заходів забезпечення безпеки залучалися всі служби Нацполіції – операційна служба, вибухотехніки, патрульна поліція, поліція діалогу, підрозділи спецпризначення. Крім того, залучалися підрозділи Національної гвардії України і ДСНС. Жодних заяв про постраждалих у нас на цей час немає», - сказав Яровий.

Він додав, що безпеку під час Маршу рівності забезпечувала «достатня кількість правоохоронців».

«Так, захід проводився в центрі міста, безумовно, ми задіяли певні розрахунки. Але водночас ми слідкували і контролювали ситуацію і на маршрутах, на вулицях Києва», – уточнив Яровий.

Щодо вибуху в парку Шевченка під час Маршу рівності він повідомив, що «хтось кинув петарду, але це звичайне явище при таких потужних масових заходах».

У свою чергу голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що поліції цьогоріч на такому заході було значно менше, ніж торік.

«Під час проведення сьогоднішніх масових заходів, Прайд – параду, жодного повідомлення в поліції про порушення не зафіксовано. Жодної людини, затриманої під час проведення заходів, не було», - зазначив Князєв.

Відповідаючи на запитання щодо чоловіка, який на початку Маршу увірвався у натовп, Князєв додав, що «це превентивні заходи, з ним попрофілактували у відділі поліції, відповідно, складуть якийсь адміністративний протокол, якщо він вчинив адміністративне правопорушення, і відпустять».

Водночас голова Національної поліції нагадав про групу затриманих осіб перед Маршем рівності, зазначивши, що попереджувальні заходи, які проводила Нацполіція, почалися не у неділю, а значно раніше.

«Це обов’язкова норма. Була затримана група осіб, яка мала намір вчинити провокацію. Ці особи зараз постали перед слідчим, з ними проводять слідчі дії», - поінформував Князєв.