До поліції не надходили заяви про постраждалих під час Маршу рівності
Про це на брифінгу заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«До заходів забезпечення безпеки залучалися всі служби Нацполіції – операційна служба, вибухотехніки, патрульна поліція, поліція діалогу, підрозділи спецпризначення. Крім того, залучалися підрозділи Національної гвардії України і ДСНС. Жодних заяв про постраждалих у нас на цей час немає», - сказав Яровий.
Він додав, що безпеку під час Маршу рівності забезпечувала «достатня кількість правоохоронців».
«Так, захід проводився в центрі міста, безумовно, ми задіяли певні розрахунки. Але водночас ми слідкували і контролювали ситуацію і на маршрутах, на вулицях Києва», – уточнив Яровий.
Щодо вибуху в парку Шевченка під час Маршу рівності він повідомив, що «хтось кинув петарду, але це звичайне явище при таких потужних масових заходах».
У свою чергу голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що поліції цьогоріч на такому заході було значно менше, ніж торік.
«Під час проведення сьогоднішніх масових заходів, Прайд – параду, жодного повідомлення в поліції про порушення не зафіксовано. Жодної людини, затриманої під час проведення заходів, не було», - зазначив Князєв.
Відповідаючи на запитання щодо чоловіка, який на початку Маршу увірвався у натовп, Князєв додав, що «це превентивні заходи, з ним попрофілактували у відділі поліції, відповідно, складуть якийсь адміністративний протокол, якщо він вчинив адміністративне правопорушення, і відпустять».
Водночас голова Національної поліції нагадав про групу затриманих осіб перед Маршем рівності, зазначивши, що попереджувальні заходи, які проводила Нацполіція, почалися не у неділю, а значно раніше.
«Це обов’язкова норма. Була затримана група осіб, яка мала намір вчинити провокацію. Ці особи зараз постали перед слідчим, з ними проводять слідчі дії», - поінформував Князєв.