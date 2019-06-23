У “Київпрайд” прокоментували роботу правоохоронців на Марші рівності

Цьогоріч “Марш рівності” у Києві пройшов без постраждалих.

“Постраждалих немає. У нас було декілька невеликих інцидентів, коли на першу колону здійснювалися атаки, але просто зривали банери, і нічого не відомо про постраждалих. Я думаю, що їх немає”, - сказала Панухник.

Вона також зазначила, що організатори “Маршу рівності” залишилися задоволеними співпрацею з правоохоронцями. “Марш рівності” закінчився без будь-яких ексцесів. Так, у нас були контрдемонстрації, проте поліція виконала свою роботу, і марш пройшов безпечно для учасників”, - поінформувала організаторка.

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За підрахунками організаторів, цьогоріч у заході взяли участь більше восьми тисяч учасників. “Наші волонтери безпеки стояли на рамках і рахували кількість учасників. Наразі ми говоримо про більш ніж вісім тисяч учасників цього року у “Марші рівності”, тобто це вже більше, ніж минулого року”, - запевнила Панухник. У свою чергу гендиректор Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я Володимир Курпіта зазначив, що очолювана ним організація підтримує “Київпрайд”. “Свобода і рівність є базовими принципами будь-якого розвиненого суспільства. Тому Центр громадського здоров’я підтримує “Київпрайд”. Ми вважаємо, що у даному випадку ми робимо наше суспільство більш толерантним. Ми також хочемо нагадати про безпечне кохання і ВІЛ-інфекцію і говорили про це молоді”, - сказав він.