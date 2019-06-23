Організатори Маршу рівності заявили про понад 8 тисяч учасників

Організатори Маршу рівності заявили, що у Марші у неділю взяли участь більше 8 тисяч осіб.

Про це повідомляється на сторінці "КиївПрайду" у Facebook.

"У Марші Рівності 2019 взяло участь більше 8000 людей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 23 червня з 10-ї години проходив Марш рівності в межах "КиївПрайд 2019". У зв’язку з цим у Києві обмежать рух центральними вулицями міста. Крім того, у Києві закрили на вхід і вихід станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

Поліція затримала у Києві групу з 9 осіб, які готували провокації на Марші рівності.

Раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що на контракцію Маршу рівності планували пронести екскременти, розфасовані у презервативи. Противники Маршу планували закидати нечистотами учасників «КиївПрайду-2019» та представників поліції.

Зі свого боку, в Адміністрації Президента України закликали Національну поліцію гарантувати безпеку всіх українців під час проведення Маршу рівності та вжити заходів для недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу.

На початку ходи противники Маршу рівності увірвалися в колону. Поліція розігнала нападників, і хода попрямувала вул. Володимирською, бульваром Шевченка та вул. Терещенківською на площу Льва Толстого. Колону супроводжували нацгвардійці, за якими йшли противники акції.