“Миротворець” вніс у базу дані 25 тисяч росіян, 80% з них – найманці

Центр “Миротворець” вніс до своєї бази даних дані 25 тисяч росіян, які в'їжджали на територію України через ділянки кордону на окупованій частині Донбасу.

Про це у Twitter повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

“Наші друзі з "Миротворця" завершили операцію "Антрацит" і, які приїздили вбивати українців”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається на сайті “Миротворця”, на який посилається Тука, спецоперація тривала 2,5 року, до бази даних потрапили “ті, хто, в першу чергу, незаконно перетинали кордон України через окуповані ділянки кордону України на Донбасі”. За даними “Миротворця”, близько 80% з цих порушників кордону – російські найманці.