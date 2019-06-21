В Україні з початку року зафіксували 39 нападів на журналістів та активістів

У період з 1 січня до 15 червня 2019 року було зафіксовано 39 нападів на представників громадянських організацій в Україні.

Про це на пресконференції щодо презентації попередніх результатів дослідження нападів на громадських активістів за перші шість місяців 2019 року, заявила одна з авторів дослідження Пауліна Мофре, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Моніторинг журналістських джерел показав, що було скоєно 39 нападів в Україні з 1 січня 2019 року по 15 червня. Після проведення аналізу ми з'ясували, що більше 20 нападів відбулися з політичних причин”, - сказала Мофре.

За даними моніторингу, напади на журналістів з цієї кількості становлять майже 60 відсотків, а на активістів — більше 40 відсотків. Зокрема, у січні був 1 такий напад, у лютому — 9, березні — 6, квітні - 3, і у травні і першій половині червня — по 2 напади.

Згідно з даними моніторингу, найбільше нападів зафіксовано у Києві, Чернівцях і Одесі.

Ще один автор дослідження Ніколя Кюдерк зазначив, що упродовж 2018 року було повідомлено про більш ніж 50 випадків переслідувань представників громадянського суспільства в Україні.

Моніторинг проводився командою волонтерів та стажерів правозахисної організації “Центр громадянських свобод” Ніколя Кюдером, Пауліною Мофре та Аліаскаром Єримбєтовим.

Моніторили ЗМІ — національні і міжнародні, сайти неурядових організацій, відстежували сайти правоохоронних органів, аналізували акаунти активістів у соцмережах, аналізували інформацію на сайтах міжнародних організацій, тощо.

Також проводилося інтерв'ювання безпосередніх жертв нападів, їхніх адвокатів та родичів, автори розмовляли із свідками, аналізували фото і відео з місць події тощо.

Звіт дослідники планують опублікувати у серпні 2019 року.