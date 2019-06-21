Як студенти змусили ректора сказати "Ніт Портнову"

Леонід Губерський скасував свій наказ про призначення професором кафедри конституційного права юридичного факультету екс-заступника глави АП Андрія Портнова.

Відповідний наказ ректор підписав у присутності активістів.

"Наказ від 20 червня 2019 року про зарахування Портнова А.В. на посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету університету скасувати. Ректор Леонід Васильович Губерський", - зачитав документ один з організаторів протесту.

Увечері четверга близько сотні активістів прийшли до будівлі Червоного корпусу КНУ і влаштували сидячий протест поруч із приймальнею ректора університету.

Як повідомлялося, ректор КНУ ім. Шевченка взяв на роботу професором кафедри конституційного права юридичного факультету колишнього заступника глави АП Портнова. Студенти університету висловили обурення і вимагали від керівництва вишу скасувати наказ про працевлаштування Портнова.