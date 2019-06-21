Лише за три місяці українцям заборгували понад два мільярди "лікарняних"

У Фонді соціального страхування заявляють про відсутність фінансування заборгованості на матеріальне забезпечення за період 25 квітня - 14 червня у сумі 2 003,9 млн гривень.

Про це ідеться у відповіді на інформаційний запит Укрінформу.

“Станом на 18.06.2019 року залишається непрофінансованою заборгованість на матеріальне забезпечення за період з 25.04 по 14.06 (34 робочих дні) — 2 003,9 млн грн: прострочена заборгованість (24 дні) - 1 393,1 млн гривень, строкова заборгованість (10 днів) — 610,8 млн гривень”, - ідеться в повідомленні.

У ФСС також зазначають, що бюджетом Фонду соціального страхування України на 2018 рік, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 14 лютого 2018 року № 70 (зі змінами), передбачено надходження частки єдиного внеску в сумі 20 424,1 млн грн, проте Фондом недоотримано частку єдиного внеску на суму 834,8 млн гривень.

Також наголошується, що відповідно до ч. 1 ст. 34 закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23 вересня 1999 року № 1105 “фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам здійснюється робочими органами Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду”.

“Допомога по тимчасовій непрацездатності за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності має бути виплачена працівнику роботодавцем у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, а за дні тимчасової непрацездатності починаючи з шостого у найближчий строк, установлений для виплати заробітної плати, після отримання фінансування від робочого органу Фонду роботодавцем на підставі поданої ним заяви-розрахунку”, - ідеться в повідомленні.

При цьому у ФСС наголошують, що виконавча дирекція та її робочі органи не здійснюють безпосередню виплату матеріального забезпечення застрахованій особі, а лише фінансують страхувальників, які у свою чергу виплачують матеріальне забезпечення застрахованим особам.

Фото: 24 канал