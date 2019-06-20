Коаліцію у Раді створять партії, яких два місяці тому не існувало - Снайдер

"Інтернет колонізує дедалі більше ділянок реального життя, коли щось з'являється в інтернеті, а потім стає нашою реальністю. У випадку з паном Зеленським ми маємо приклад віртуального явища, ми маємо особу, що дуже розумно і дуже вправно створила відчуття можливостей для кожного. Але у передвиборчий період це одна річ, а тепер він президент, і має показати, чи можна щось із цифрового світу успішно вивести в реальний. Це не проблема, це виклик для пана Зеленського і виклик для всіх", - сказав Снайдер.

Він зазначив, що Зеленський є відносно молодою людиною як для президента, а зміна поколінь в українській політиці, на думку професора, є одним з основних результатів нинішнього політичного року в Україні. У цьому контексті він нагадав, що з моменту здобуття нашої країною незалежності постійно заявляє, що Україні треба встояти протягом двох політичних поколінь.

"Якщо наступні 15 років не призведуть до хаосу, якщо нове політичне покоління утримається у владі, то все буде добре", - спрогнозував Снайдер.

Історик зауважив, що йому важко передбачити, що станеться в Україні протягом наступних п'яти років, але він може спробувати дати прогноз на кілька місяців.

"Мені здається, що партії, які не існували ще два місяці тому, створять коаліцію. Таке моє передбачення на наступні два місяці", - зазначив професор.